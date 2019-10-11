مقتل شخص وإصابة 5 آخرين بانفجار سيارة مفخخة في القامشلي السورية

2019/10/11 | 16:27

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بغداد اليوم

بغداد اليوم-متابعة

أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الجمعة، أنه تم إخلاء مركز "آرنديل" التجاري في مدينة مانشستر بشمال بريطانيا بعد أنباء عن حوادث طعن.

وقالت الشرطة البريطانية إنها تتعامل مع حادث في مركز آرنديل التجاري بمدينة مانشستر

بغداد اليوم - متابعة

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أوردته، اليوم الجمعة، حول التظاهرات الأخيرة التي شهدتها عدة مدن عراقية بينها العاصمة بغداد، إن قوات الأمن استخدمت "القوة القاتلة المفرطة وغير الضرورية" ضد ا

بغداد اليوم-متابعة

أعلنت شركة "نايكي" الأميركية لصناعة المستلزمات الرياضية، إغلاق "مشروع أوريغون"، بعد إيقاف المدرب الرئيسي فيه، الأميركي ألبرتو سالازار، لخرقه قوانين المنشطات.

وقال رئيس الشركة الأميركية العملاقة مارك باركر

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