سامي عبد العال - الجيش المحمدي

2019/10/11 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامي_عبد_العال أكثر من غبي وأقل من صبي مُدْرِّك لحجم الكارثة ...إنَّه السلطان العثماني الأخير أردوغان، هذا الشبح الذي عَنوَّن جحافله المعتدية على كُّرد سوريا بلافتة(الجيش المحمدي).ويمكن تسميته بـ(جيش السلطان) على وزن عبارة المطرب الشعبي أحمد عدوية (بنت السلطان).عبارة وردت في إحدى أغانيه شادياً بالرجاء لمحبوبته والحنُو عليه بما تجود، بينما جيش السلطان على منوالها لإشعار المتلقي بالهيبة وأنَّ هناك با......

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