امال الحسين - التجربة الثورية الفيتنامية : تأسيس جيش - في اتجاه الكفاح المسلح - 2

2019/10/11 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #امال_الحسين بعد ثمانية أو تسعة أيام من المسيرة، تجاوزنا شو را ووصلنا نقطة الالتقاء بأسفل جبل فيا بووك.بعض المناضلين الذين رافقوا الوحدة العسكرية حملوا معهم حجرة من الليتوغرافيا، ورق و مداد، من أجل نشر جريدة في الحال بعد أن يتم التواصل مع تنظيماتنا بالقواعد، دمج الحركة بالمنطقة وتأسيس الحزب الشيوعي.وبالتالي كسر العياء، غمرنا الحماس، بدل أن نستريح، شرعنا في قطع الأشجار لبناء مأوى، خلال هذا الفترة، كلفت الرفيق......

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