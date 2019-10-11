رئيس المجلس الأوروبي: إجراءات تركيا في سوريا قد تؤدي إلى أزمة إنسانية

2019/10/11 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك، إن إجراءات تركيا في سوريا قد تؤدي إلى أزمة إنسانية.

ودعا تاسك في تصريح، تركيا الى ضرورة أن تتفهم مخاوف الاوروبيين من تصرفاتها في سوريا، رافضا تهديدات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بشأن السماح للاجئين بالتوجه الى أوروبا.

وأضاف، أن جميع الدول الأوروبية ترفض بشدة استغلال اللاجئين واستخدامهم كسلاح لابتزازها من قبل الاتراك بحسب تعبيره.

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