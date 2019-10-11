قتلى وجرحى بانفجار عجلة ملغومة في مدينة القامشلي

2019/10/11 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال مسؤول إعلامي بقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الكورد إن سيارة ملغومة انفجرت أمام مطعم في مدينة القامشلي.

ونقلت محطة تلفزيون الإخبارية السورية الرسمية عن مراسلها أن الانفجار تسبب في سقوط قتلى وجرحى.

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