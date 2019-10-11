النقل: تخفيض تذاكر السفر لخمسة قطاعات بالتزامن مع اربعينية الامام الحسين عليه السلام

2019/10/11 | 16:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النقل ، اليوم الجمعة ، تخفيض تذاكر السفر لخمسة قطاعات تزامنا مع ذكرى اربعينية الامام الحسين (عليه السلام).

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