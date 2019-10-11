حقوق الانسان تبحث تفعيل التعاون مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين

2019/10/11 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادأعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، الجمعة، بحثها مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين تفعيل التعاون وتبادل المعلومات والتقارير.

وقالت المفوضية في بيان صحفي تلقته “كلكامش برس”، إن “المفوضية بحثت عبر المفوض زيدان خلف العطواني مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين تفعيل التعاون البناء بين الجانبين في مجالات التدريب وتبادل المعلومات والتقارير”.

واضافت أن “العطواني اكد بان اللقاء تضمن الاتفاق على زيادة التعاون المشترك والبناء مع الممثلية في العراق واقامة ورشة عمل مشترك لملاكات المفوضية العاملة في اقسام كتابة التقارير والشكاوى”.

وبينت “كذلك اجراء زيارات مشتركة للعوائل الفاقدة لابنائهم خلال الظروف التي مر بها العراق وخارجه، بالاضافة الى تفعيل مقترح انشاء مركز وطني مشترك معني بالتوثيق داخل العراق وغيرها، بالاضافة الى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك”.

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