“نيويورك تايمز”: عبد المهدي يستحق فرصة لإخراج العراق من الأزمة

2019/10/11 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت صحيفة نيويورك تايمز، مقالا اشارت فيه الى معالجات رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، للأزمة الأخيرة التي شهدتها البلاد.

وأكدت الصحيفة في مقال بحثي حمل عنوان “كيفية انقاذ العراق”، ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، يستحق أن يمنح فرصة لإخراج العراق من الأزمة والمضي به إلى الأمام، لأن الطريق لا يكون من خلال حكومة جديدة، بل يحتاج بدلا عن ذلك، إلى جهد متضافر لتحسين الحكم، والعمل من أجل إحياء الاقتصاد العراقي.

ووجه المقال اللوم الى الحلفاء الغربيين للعراق، في إشارة للتحديات التي يواجهها عبد المهدي، وحاجة البلاد الى المساعدة، بسبب ما تعرضت إليه من حروب واضطرابات لسنوات طويلة، لافتة الى ان الحكومات الغربية، تركز أكثر من اللازم على انفجار محتمل، يمكن ان يؤدي إلى حرب بين الولايات المتحدة وإيران في العراق، من دون ان تقدم تلك الدول، استراتيجية لتعزيز سيادته.

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