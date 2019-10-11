انطلاق أول مسيرة مشيا على الأقدام من شرقي العراق إلى كربلاء لإداء الزيارة الأربعينية

2019/10/11 | 16:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

انطلقت خلال الـ24 ساعة الماضية أولى المسيرات مشيا على الأقدام من أقصى شرقي العراق في محافظة ديالى صوب كربلاء المقدسة لإداء مراسم الزيارة الأربعينية.

وبدأ تدفق الزوار الذين توجهوا إلى كربلاء من مناطق شمال شرقي ديالى أبرزها خانقين ومندلي وقزانية وحمرين، فيما كثفت القوات الامنية انتشارها على الطرق الرئيسية لحماية الزوار.

وتقدر المسافة بين محافظتي ديالى وكربلاء بنحو 250 كم، فيما يستغرق أهالي ديالى المتوجهين مشيا إلى كربلاء فترة 4-5-6 أيام للوصول.

ويتوجه ملايين المسلمين سنويا إلى كربلاء المقدسة مشيا، لأداء مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين(عليه السلام).

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