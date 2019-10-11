طهران: لا نرى حاجة للحوار مع السعودية نيابة عن اليمنيين

2019/10/11 | 16:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

سلطت الحكومة الإيرانية اليوم بعض الأضواء على الجهود الباكستانية للتوسط بين طهران والرياض، مشيرة إلى عدم رغبة إيران في الحوار مع السعودية حول اليمن دون مشاركة اليمنيين أنفسهم.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، في تصريحات صحفية تعليقا على زيارة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى طهران غدا، إن الأخير كان قد أعلن أمام وسائل الإعلام رسميا أن ولي العهد السعودي طلب منه التفاوض مع الرئيس الإيراني بشأن السعودية.

وفيما يتعلق بالأزمة اليمنية، قال ربيعي: "لا نرى أي حاجة للحوار مع السعودية نيابة عن اليمنيين أو في ظل غيابهم".

وأضاف المسؤول الإيراني أن العديد من الدول بادروا بحسن نية لوساطة بين طهران والرياض للحد من التوتر، مضيفا أن بعض الدول حملت رسالة من السعودية إلى إيران.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أفادت صباح اليوم، بأن عمران خان سيصل إلى طهران غدا السبت لبحث الوساطة بين إيران والسعودية.

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