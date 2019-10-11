تقارير تكشف النادي الذي سينتقل اليه راكيتيش

2019/10/11 | 17:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشفت تقارير صحفية إيطالية النقاب عن اتفاق شبه نهائي بين نادي إنتر ميلان والكرواتي إيفان راكيتيتش نجم وسط نادي برشلونة الإسباني.

وقالت صحيفة "توتو سبورت" إن إدارة إنتر ميلان تواصلت بالفعل مع مديري أعمال راكيتيتش، وتم الاتفاق بشكل نهائي على انتقال اللاعب الكرواتي إلى صفوف النيراتزوري في صيف 2020.وأضافت بقولها، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، أن مسؤولي الإنتر أكدوا أن الاتفاق مع راكيتيتش تم بنجاح، وأن ما يتبقى فقط التفاوض مع برشلونة حول قيمة الصفقة.وينتهي عقد راكيتيتش، 31 عامًا، مع برشلونة في منتصف عام 2021، وبالتالي فإن سوق الانتقالات الصيفية المقبلة ستكون الفرصة الأخيرة أمام مسؤولي البارسا لبيع اللاعب، والحصول على مقابل مادي من الصفقة.ويرغب مسؤولو إنتر ميلان في التفاوض على سعر راكيتيتش، حيث يتمسك برشلونة بالحصول على 40 مليون يورو لبيع اللاعب.وتبلغ القيمة التسويقية للكرواتي الدولي ما يقرب من 35 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.ويعاني راكيتيتش هذا الموسم من تراجع نسبة مشاركاته في التشكيل الأساسي لبرشلونة، على العكس تمامًا من الموسم الماضي.



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