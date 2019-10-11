“يس عراق” ترصد أبرز تغريدات النواب بعد خطبة المرجعية.. تعرف على الموقف المشترك بينهم

2019/10/11 | 17:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق رصدت “يس عراق” أبرز مواقف النواب بعد خطبة المرجعية التي ادانت بها الاعتداءات على المتظاهرين وحملت الحكومة مسؤولية هذا الاعتداء وطالبتها بكشف الجهات المتورطة خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما.وقال النائب عن إئتلاف النصر عدنان الزرفي في تغريدة له، “على رئيس الوزراء محاسبة وزراء الداخلية والدفاع و كشف الضباط التابعين لبعض […]

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