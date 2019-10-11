الربيعي: الاندية الجماهيرية تجتمع باتحاد الكرة لبحث موضوع نادي الطلبة 

2019/10/11 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف الدكتور عدي الربيعي عضو ادارة نادي الشرطة، اليوم الجمعة، عن اجتماع جرى مع وزير الشباب والرياضة بحضور ممثل وزارة التعليم العالي ونادي الطلبة بالاضافة لممثلي اندية الزوراء والقوة الجوية لبحث موضوع نادي هبوط نادي الطلبة للدرجة الاولى.

وقال الربيعي في تصريح لـ"الغد برس" ان "الاجتماع ناقش قانونية قرار لجنة التراخيص في الاتحاد العراقي لكرة القدم الذي بموجبه تم انزال نادي الطلبة الى الدرجة الاولى بسبب مشاكل في الجانب المالي وتعارضه مع نظام التراخيص".

واضاف ان "المجتمعين قرروا زيارة الاتحاد العراقي لكرة القدم في الايام القليلة المقبلة للاطلاع على كافة الاوليات وتفاصيل القضية و اللوائح الخاصة بترخيص نادي الطلبة " .

واشار الربيعي الى انه "في حال وجدنا ما يعرض العراق للعقوبات القارية فسنتخذ الموقف بما يراعي المصلحة العامة لكرة القدم العراقية".

يذكر ان الاتحاد الاسيوي ارسل كتابا رسميا , يوم امس , شدد فيه على ان مشاركة نادي الطلبة في الاستحقاقات المحلية مرهون بموافقة لجنة التراخيص المحلية ومعاييرها كونها صاحبة الاختصاص الفعلي في هذه المسالة.

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