وزير الاتصالات العراقي امام المحكمة بسبب قطع الإنترنت : 17 اكتوبر يمثل امام بداءة الكرخ ! – شاهد

2019/10/11 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : رفع المحامي العراقي محمد جمعة، يوم الأربعاء 9 تشرين الأول/أكتوبر، دعوى ضد وزير الاتصالات العراقي بسبب قطع السلطات للإنترنت خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر.اين تقام الدعوى وضد من ؟ تطالب الدعوى المرفوعة في محكمة بداءة الكرخ بإلزام المدّعى عليه (وزير الاتصالات) “بإلغاء قرار إيقاف خدمة الإنترنت […]

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