بالارقام.. وزارة المالية تكشف اعداد القطع السكنية المعدة للتوزيع في بغداد والمحافظات

2019/10/11 | 17:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادكشفت وزارة المالية، الجمعة، عن اعداد القطع المزمع توزيعها على المواطنين في عدد من المحافظات.

وذكرت المالية في بيان، تلقته “كلكامش برس”، ان” دائرة عقارات الدولة وضمن الخطة المعدة للبرنامج الحكومي بتهيئة العديد من قطع الأراضي ومنها على سبيل المثال 4 الاف قطعة ارض جاهزة للتوزيع في محافظة البصرة”.وأضافت” كذلك 8 الاف و500 قطعة في محافظة واسط ومايقارب 23 الف دونم في محافظة الانبار و1250 قطعة في محافظة ديالى و10 الاف دونم في منطقة الحسينية الزهور وأبو غريب والتاجي واللطيفية والنهروان”.واشارت المالية الى ان” العمل جاري في انجاز وتهيئة جميع الأراضي الصالحة للتوزيع في جميع المحافظات”، منوهة الى ان” وزارة الاعمار والإسكان والبلديات العامة جاهزة لإيصال الخدمات لتلك الأراضي لتكون مخدومة وجاهزة للسكن”.

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