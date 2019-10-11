اعتقال منتحل صفة ضابط رفيع بمكافحة الارهاب في الموصل

2019/10/11 | 17:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ألقت قوة أمنية، القبض على شخصية تنتحل صفة ضابط كبير في جهاز مكافحة الارهاب بمدينة الموصل.

وذكر مصدر أمني في تصريح صحفي، ان "نزاهة نينوى وقوة من مكافحة الارهاب اعتقلت شخصا ينتحل صفة عميد في جهاز مكافحة الارهاب يقوم بابتزاز بعض الضباط ومدراء الدوائر في منطقة الفيصلية شرقي الموصل".واضاف ان "عملية الاعتقال رافقها تبادل اطلاق نار بين الطرفين حيث اقتادته القوات المذكورة لقيادة عمليات نينوى للتحقيق معه وتقديمه للقضاء".انتهى

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