مسؤول: العراق سيكون ساحة لحرب اقتصادية عسكرية شئنا أم أبينا

2019/10/11 | 17:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} رجح النائب السابق قائممقام قضاء سنجار محما خليل ان تكون الارض العراقية ساحة لحرب اقتصادية عسكرية مقبلة، شاء العراقيون ام ابوا".

وقال في بيان اليوم " حذرنا في بيانات ولقاءات سابقة من المناطق التي تسمى بالامنة في سوريا وخطورتها على سنجار واهلها، فنحن امام سيناريو جديد متمثل بموجة نزوح من شمالي سوريا الى العراق، في مقابل هجرة عكسية من العائدين من سنجار الى اقليم كردستان".واضاف، ان "ارتداد الهجوم التركي على شمالي سوريا له تبعات كبيرة وخطيرة، منها عودة داعش الى المنطقة وخاصة في سوريا والعراق، فضلا عن التغيير الديموغرافي والجغرافي، الذي سينكشف بتوسع تركي قد يمتد الى سنجار وتلعفر "، منبها قادة العراق من :" هذا المخطط الخبيث الذي تم بمباركة امريكية روسية صينية".واوضح، ان "على قادة العراق ان يعلموا ان الهدف الاساسي من هذه العملية هي عودة داعش الى شمال وشرق سوريا وغرب العراق، وان اكثر الخاسرين من هذه الحرب هم السنجاريون وباقي الاقليات في سهل نينوى".واشار الى، ان "التخلي الامريكي عن القضية الكردية ليس وليد اليوم، فامريكا دائما ما تتاجر بقضايا الشعوب ثم لا تلبث ان تتخلى عن هذه الشعوب".انتهى

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