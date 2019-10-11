الايزيديين يعبرون عن دعمهم لاهالي روژئافا في سوريا

2019/10/11 | 17:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24_ ذياب غانم بعد ان شنت تركيا هجوما جويا وبريا على شمال سوريا، وتحديدا على المناطق التي تسيطر عليها القوات الكوردية التي ساهمت بنسبة كبيرة في القضاء على تنظيم داعش الارهابي؛ بات هذا الهجوم يشكل خطرا كبيرا على اهالي مناطق شمال سوريا.يهدد الهجوم الذي شنته تركيا على مناطق شرق الفرات بزعزعة استقرار …

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