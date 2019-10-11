أحمد صبحى منصور - تطور كتابة المناقب في العصر المملوكي :

2019/10/11 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور من ف2 : كتب المناقب الصوفية من ج1 ( البحث فى مصادر التاريخ الدينى : دراسة عملية )مقدمة :1 ـ تطور التصوف فتسيد الحياة الدينية في العصر المملوكي والدليل على ذلك أن الفقهاء وهم أعداء التصوف كانوا أبرز المضطهدين للصوفية في القرن الثالث الهجري وقد ظاهروا السلطات العباسية في محاكمة الحلاج حتى أن الجنيد إبان محنة الصوفية ( تستر بالفقه ) كما يقول الشعراني في ترجمته .ثم دارت الأيام وتقرر التصو......

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