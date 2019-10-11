حقوق الانسان تبحث مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين انشاء مركز وطني معني بالتوثيق

2019/10/11 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق بحثت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق ممثلة بالمفوض، زيدان خلف العطواني مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين تفعيل التعاون البناء بين الجانبين في مجالات التدريب وتبادل المعلومات والتقارير.عضو مجلس المفوضين العطواني اكد بان اللقاء تضمن الاتفاق على زيادة التعاون المشترك والبناء مع الممثلية في العراق واقامة ورشة عمل مشترك لملاكات المفوضية […]

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