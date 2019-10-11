قسد: قتلنا المئات من القوات التركية والفصائل الموالية لها وفقدنا 22 من مقاتلينا

2019/10/11 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قوات سوريا الديمقراطية، مقتل المئات من الجيش التركي والفصائل المسلحة التابعة للجيش الحر، واكثر من عشرين من مقاتليها منذ بداية العملية العسكرية نبع السلام.

وقالت قسد في بيان، إن عمليات القتل جاءت بعد تصدي قطعاتها لجميع الهجمات في كل المحاور باستخدام انواع مختلفة من الأسلحة منها الثقيلة والقذائف، لافتة الى أنالاشتباكات مستمرة على جميع المحاور.

وأضاف البيان، أن الحصيلة النهائية لاشتباكات اليومين هو مقتل مئتين واثنين وستين عنصراً من القوات التركية والقوات الموالية لها، ومقتل اثنين وعشرين مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية، فيما سقط العديد من الضحايا المدنيين بينهم أطفال ونساء.

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