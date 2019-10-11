الاسايش تعلن حصيلة تفجير القامشلي

2019/10/11 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت قوات الامن "الاسايش" في كوردستان سوريا يوم الجمعة ان 12 شخصا سقطوا بين قتيل وجريح بانفجار عجلة مفخخة في مدينة القامشلي.

وقالت الاسايش في بيان اليوم ان 3 لقوا مصرعهم فيما اصيب 9 اخرون بجروح بالهجوم الناجم عن انفجار سيارة مفخخة في مدينة القامشلي.

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