ماذا يحدث خلال اليومين في اقليم كوردستان؟

2019/10/11 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، اليوم الجمعة، عن توقعاتها بان الاقليم سيشهد يومي السبت والاحد المقبلين سقوط امطار "خفيفة"، على عكس ما كان قد توقعه متنبئ جوي عالمي عراقي بان الاقليم سيشهد يوم غد امطارا "غزيرة".

وجاء في بيان للمديرية ورد لشفق نيوز، ان الاجواء في الاقليم يوم الجمعة مشمسة وشبه غائمة في بعض المناطق، مضيفا ان درجة الحرارة العظمى في اربيل ستكون 35 درجة والصغرى 20 درجة مئوية، وفي السليمانية العظمى ستكون 34 درجة والصغرى 2 درجة، اما في دهوك فان العظمى ستكون 34 درجة مئوية والصغرى 20 درجة مئوية، واخيرا في كركوك العظمى ستكون 38 والصغرى 24 درجة مئوية.

واضاف البيان ان درجة الحرارة العظمى في اربيل ليوم غد السبت ستكون 33 درجة مئوية والصغرى 19 درجة وفي السليمانية ستكون العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة مئوية، اما في دهوك ستكون العظمى 33 والصغرى 19 درجة مئوية، واخيرا في كركوك ستكون درجة الحرارة العظمى ليوم غد السبت 36 درجة مئوية والصغرى 23 درجة مئوية.

ومن جهته توقع عضو هيئة الانواء الجوية العالمية وخبير الطقس العراقي صادق العطية في بيان له ان تهطل امطار "غزيرة" في مختلف مناطق اقليم كوردستان يوم غد السبت.

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