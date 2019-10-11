سائرون يؤكد حتمية استمرار الاحتجاجات

2019/10/11 | 17:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادأكد النائب عن سائرون صباح الساعدي، الجمعة، حتمية استمرار الاحتجاجات.

وقال الساعدي في بيان تلقته “كلكامش برس”: “خذوها عني حتمية التظاهرات والحراك الشعبي ستستمر وله عدة أطوار وصلنا هذا العام للطور الثالث والطبقة السياسية الهرمة الشيوخ والكهول وما نتج عنهم من وجودات لا تستطيع التعامل معها”.

واضاف: “فالصراع لو صح لي تسميته صراع لابد ان ينتهي بأحدهما الى طي النسيان والأقرب للنسيان هو الهرم يقينا”.

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