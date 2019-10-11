النقل تخفض تذاكر السفر لخمسة قطاعات تزامنا مع الزيارة الأربعينية

2019/10/11 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة، تخفيض تذاكر السفر لخمسة قطاعات تزامنا مع ذكرى اربعينية الامام الحسين (عليه السلام).

وقالت الوزارة في بيان تلقته "الغد برس" ان "وزير النقل عبد الله لعيبي اعلن ان الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية اطلقت تخفيضات كبيرة تصل الى 50% على اسعار رحلاتها من والى مومباي وكراتشي وباكو واحمد آباد والكويت للمسافر البالغ والطفل بالتزامن مع ذكرى اربعينية الامام الحسين (عليه السلام)".

واضاف البيان ان "العرض سيبدأ العمل به من تاريخ 12-10-2019 والذي يشمل تخفيض سعر تذكرة السفر ذهاباً من محطتي مطار بغداد الدولي والنجف الاشرف الى كل من: احمد آباد ومومباي بقيمة 125$ والى كراتشي 85$ والى الكويت 50$ واخيرا الى باكو 70$ ويكون هذا السعر باتجاه واحد وسيكون سعر العودة من تلك الوجهات الى محطتي بغداد والنجف الاشرف ذات السعر المؤشر ازاء كل وجهة".

واشار الى ان " هذه الاسعار حددت للسفرة الواحدة(WO) للقطاعات المذكورة وغير شاملة للضرائب والاسترجاع".

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