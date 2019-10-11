2019/10/11 | 18:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق تعتزم وزارة الاتصالات رفع الحظر عن مواقع التواصل الاجتماعي بشكل دائم بعد تحذيرات دولية للسلطات العراقية بحسب انباء تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي .حيث دعت منظمة العفو الدولية السلطات العراقية الىالتوقف عن قطع خدمة الانترنت، ورفع الحجب عن مواقع التواصل الاجتماعي، خلال التظاهرات الاخيرة المطالبة بالاصلاح والتي عمت بغداد وضواحيها، والمحافظات الجنوبية.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتصالات بصدد رفع الحظر عن مواقع التواصل الاجتماعي نهائيا بعد تحذيرات دولية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتصالات بصدد رفع الحظر عن مواقع التواصل الاجتماعي نهائيا بعد تحذيرات دولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).