المرصد العراقي للحريات يطالب الحكومة بالاعتذار لوسائل الاعلام وتعويضها

2019/10/11 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} طالب المرصد العراقي للحريات الصحفية في نقابة الصحفيين العراقيين الحكومة بتقديم إعتذار رسمي لوسائل الإعلام التي تعرضت للاعتداء خلال موجة التظاهرات الأخيرة.

كما طالب المرصد في بيانه الذي تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، بـ"وسائل الاعلام عن الأضرار المادية التي لحقت بها، وإجراء تحقيق شفاف لمعرفة الجهات التي نفذت تلك الإعتداءات".مضيفاً: "وكانت قناتا دجلة والفرات تعرضتا للتخريب للأولى، وقصف صاروخي للثانية، وتم إحراق تلفزيون الأهوار في الناصرية، بينما هددت إدارة قناة nrt ، وجرى إعتقال صحفيين لفترات زمنية، وقتل هشام فارس الأعظمي بسلاح قناص في ساحة الطيران، الأمر الذي يشكل خطورة بالغة على حرية الصحافة والتعبير، وهي رسالة صريحة لوسائل الإعلام لتكون بعيدة عن المهنية وأن لاتمارس دورها في تغطية الأحداث حيث ظهر الموقف الحكومي سلبيا وصادما من الإنتهاكات الأخيرة التي يمكن أن تتكرر في أي موجة إحتجاجات مقبلة".



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