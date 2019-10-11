العمليات المشتركة تعلق للفرات على خطبة المرجعية العليا

2019/10/11 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} علقت قيادة العمليات المشتركة، على خطبة المرجعية الدينية العليا، اليوم بشأن أحداث التظاهرات.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي للفرات ان "القائد العام للقوات المسلحة وجه بفتح تحقيق في احداث التظاهرات وباشرنا به منذ أول يوم للتظاهرات وطبقنا كل الاجراءات".وأضاف "سنحيل التحقيق للقائد العام وبعدها تحويل المسؤولين عن اي خرق للمحاكم العسكرية".وشدد الخفاجي "ملزمون بكشف الحقائق وباشرنا بهذا الإجراء الذي نعتبره مهم جداً".وكانت المرجعية الدينية العليا، حملت في خطبة الجمعة الحكومة وأجهزتها الأمنية المسؤولية عن مقتل عشرات المحتجين وأمهلتها أسبوعين للكشف عن "العناصر الخارجة عن القانون" التي أطلقت النار عليهم.وقال ممثل المرجعية العليا في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي في الخطبة إن "المرجعية الدينية تطالب بقوة الحكومة والجهاز القضائي بإجراء تحقيق يتسم بالمصداقية ثم الكشف أمام الرأي العام عن العناصر التي أمرت أو باشرت بإطلاق النار على المتظاهرين وعدم التواني في ملاحقتهم واعتقالهم وتقديمهم إلى العدالة مهما كانت انتماءاتهم".وأشار الى "إعلان الجهات الرسمية بانها اصدرت أوامر صارمة لمنع القوات الامنية من اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين سقط الآف منهم بين شهيد وجريح في بغداد والناصرية والديوانية وغيرها بالاستهداف المباشر لهم من الاسلحة النارية لمرأى ومسمع الكثيرين في مشاهد فضيعة تنم عن قسوة بالغة فاقت التصور وجاوزت كل الحدود".انتهى

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