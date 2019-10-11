2019/10/11 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدونات: يس عراق حمل وزير الاعمار والاسكان والبلديات بنكين ريكاني الكتل السياسي مسؤولية التلكؤ في تحقيق الاصلاح.وأورد ريكاني منشورا على حسابه في “فيسبوك” نصه: ” الكتل السياسية تُسلّم الحكومة بلدوزراً عاطلاً وتطالبها بأن تُعَمّر الوطن به شرط عدم اصلاحه ..وعندما يشكو الشعب من ضعف الاداء تقول تلك الكتل بان سائق البلدوزر لايُحرّك …ساكن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الاعمار والاسكان: الكتل السياسية تسلم الحكومة “بلدوزرا” عاطلا وتطالبها بإعمار الوطن به!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الاعمار والاسكان: الكتل السياسية تسلم الحكومة “بلدوزرا” عاطلا وتطالبها بإعمار الوطن به!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).