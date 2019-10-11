جهاز مكافحة الإرهاب يبحث ستراتيجية مطاردة فلول عصابات داعش الإجرامية

2019/10/11 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق اول الركن طالب شغاتي الكناني ، اليوم الجمعة ، اهم الإجراءات المطلوبة لمواجهة التحديات الراهنة لاحباط المخططات الإرهابية .

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