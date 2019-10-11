رويترز: واشنطن سترسل آلاف الجنود الإضافيين إلى السعودية

2019/10/11 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وكالة "رويترز" بأن الولايات المتحدة سترسل آلاف الجنود الإضافيين إلى السعودية في أعقاب الهجوم على شركة "أرامكو" السعودية في 14 ايلول المنصرم.

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