2019/10/11 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس:

كشف تقرير لصحيفة " توتو سبورت " الايطالية ، اليوم الجمعة، عن سبب فشل انتقال الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة، إلى إنتر ميلان في الانتقالات الصيفية الماضية .

وقالت صحيفة "توتو سبورت" ، إن " إنتر ميلان توصل إلى اتفاق مع ممثلي إيفان راكيتيتش بشأن الصفقة في الصيف الماضي لكن هذا الاتفاق لم يتم بسبب الطلبات المادية لنادي برشلونة التي وصلت الى مبلغ 40 مليون يورو وهو ما رفضه مسؤولو النيراتزوري".

وأضافت الصحيفة , أن " إنتر ميلان سيقوم بمحاولة جديدة لضم إيفان راكيتيتش في الانتقالات الشتوية المقبلة خاصة وان هناك اتفاقا كاملا بين النادي الايطالي واللاعب الكرواتي ".

واشارت الصحيفة في تقريرها , بأن " إنتر ميلان يحاول استغلال حالة عدم الوفاق بين إيفان راكيتيتش وبرشلونة، بسبب جلوس اللاعب المستمر على مقاعد البدلاء هذا الموسم".

يذكر ان عقد راكيتيتش مع برشلونة ينتهي في منتصف عام 2021، وبالتالي فإن سوق الانتقالات الصيفية المقبلة ستكون الفرصة الأخيرة أمام مسؤولي البارسا لبيع اللاعب، والحصول على مقابل مادي من الصفقة .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة ايطالية: انتر ميلان يعيد انظاره إتجاه لاعب برشلونة ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة ايطالية: انتر ميلان يعيد انظاره إتجاه لاعب برشلونة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).