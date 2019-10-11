English | كوردى

ائتلاف العبادي بشأن خطبة المرجعية: مصداقية الحكومة والقوى السياسية على المحك


ائتلاف العبادي بشأن خطبة المرجعية: مصداقية الحكومة والقوى السياسية على المحك
2019/10/11 | 18:31
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ائتلاف العبادي بشأن خطبة المرجعية: مصداقية الحكومة والقوى السياسية على المحك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ائتلاف العبادي بشأن خطبة المرجعية: مصداقية الحكومة والقوى السياسية على المحك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).

كامل التفاصيل في: بغداد اليوم ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا