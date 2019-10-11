2019/10/11 | 18:31
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ائتلاف العبادي بشأن خطبة المرجعية: مصداقية الحكومة والقوى السياسية على المحك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ائتلاف العبادي بشأن خطبة المرجعية: مصداقية الحكومة والقوى السياسية على المحك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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