2019/10/11 | 18:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق وثقت منصة “يس عراق” معاناة المواطنين في محافظات المثنى وذي قار والبصرة من إنقطاع خدمة الإنترنت من الحكومة بسبب التظاهرات التي عمت في عدد من المحافظات العراقية.للمزيد شاهد التقرير التالي:-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير لـ “يس عراق”: هدوء التظاهرات يعيد الانترنت بشكل مبرمج بلا مواقع تواصل في المحافظات الجنوبية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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