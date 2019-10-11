مرصد الحريات الصحفية يطالب عبد المهدي بالاعتذار لوسائل الاعلام

2019/10/11 | 18:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادطالب المرصد العراقي للحريات الصحفية، الجمعة، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالاعتذار لوسائل الاعلام التي تعرضت لانتهاكات خلال التظاهرات الاخيرة، وتعويضها عن الاضرار التي لحقت بها، والكشف عن الجهات التي اعتدت على القنوات”.

وقال المرصد في بيان له اليوم ، انه “يطالب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بتقديم إعتذار رسمي لوسائل الإعلام التي تعرضت لإنتهاكات صارخة خلال موجة التظاهرات الأخيرة، وتعويضها عن الأضرار المادية التي لحقت بها، وإجراء تحقيق شفاف لمعرفة الجهات التي نفذت تلك الإعتداءات”.واضاف البيان “ان قناة دجلة تعرضت للتخريب، وقناة الفرات الى قصف صاروخي، وتم إحراق تلفزيون الأهوار في الناصرية، بينما هددت إدارة قناة NRT عربية، وجرى إعتقال صحفيين لفترات زمنية، وقتل هشام فارس الأعظمي بسلاح قناص في ساحة الطيران، الأمر الذي يشكل خطورة بالغة على حرية الصحافة والتعبير”.واضاف ان ماحدث يعتبر “رسالة صريحة لوسائل الإعلام لتكون بعيدة عن المهنية وأن لاتمارس دورها في تغطية الأحداث حيث ظهر الموقف الحكومي سلبيا وصادما من الإنتهاكات الأخيرة التي يمكن أن تتكرر في أي موجة إحتجاجات مقبلة”.

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