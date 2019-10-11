رومينيجه: كدت أبكي عند إقالة أنشيلوتي

2019/10/11 | 18:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشف كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، عن موقف مؤثر حدث عند إقالة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي من قيادة البافاري.

وقال رومينيجه، في تصريحات أبرزتها شبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "أنشيلوتي مدرب رائع، ولكن بعد عام ونصف من قيادته لبايرن، لم تكن الأمور على ما يرام وكانت النتائج غير مرضية لنا".وأضاف: "كارلو شخص جيد ويتمتع بهدوء لا يصدق، كما أننا أصدقاء".وتابع: "لقد رأيت الكثير من المدربين الجيدين، لكنه يتميز بالهدوء دائمًا حتى في الأوقات الصعبة.



ربما كان علينا الانتظار قليلًا قبل الانفصال عن أنشيلوتي، ولكن الفريق وقتها تعرض لهزيمة ثقيلة أمام سان جيرمان".وأتم: "أنشيلوتي شخصية رائعة.



أتذكر عندما أخبرته أن الأمر قد انتهى كدت أبكي، لكنه نهض وعانقني ثم قال: لا بأس، أنت مديري لكنك ستبقى دائماً صديقي".



انتهى

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