الأزمة في العراق: هل تنجح حكومة عبد المهدي في مواجهة المشاكل الاقتصادية؟

2019/10/11 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عادل عبد المهدي، وسعد الدين الحريري، يحاولان إنقاذ بلديهما، وحكومتيهما.



عبد المهدي في العراق، يواجه أكبر أزمة سياسية، منذ خمسة أعوام، أساسها تردي الظروف المعيشية.



ونظيره رئيس الوزراء اللبناني، يتجه نحو الإمارات، لتأمين السيولة النقدية، وحماية العملة اللبنانية من الانهيار.



هذان موضوعا حلقة اليوم، من برنامج الأسبوع الاقتصادي.

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