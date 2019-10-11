السيد الحكيم: يجب كشف ومحاسبة المقصرين خلال المدة التي حددتها المرجعية الدينية

2019/10/11 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، على خطاب المرجعية بشأن التظاهرات في بغداد وعدد من المحافظات.

وقال السيد الحكيم في بيان، إن مطالبة المرجعية الدينية العليا الحكومة العراقية بكشف ملابسات الاحداث التي رافقت التظاهرات الشعبية، والتي ادت الى سقوط عدد كبير من الضحايا بين شهيد وجريح في صفوف المدنيين والقوات الامنية، تمثل صوت الشعب المطالب بحقوقه المشروعة، مبينا أن إدانتها للعنف المفرط في قمع الاحتجاجات والاعتداء على بعض القنوات الاعلامية دليل واضح على الحاجة لتطوير الاداء الحكومي.

واعتبر تأكيد المرجعية على عدم انحيازها لأية جهة بل هي مع مصلحة الشعب دليلا على نظرتها الأبوية الثاقبة، معلنا تأييده لخطاب المرجعية المطالب بوضع حد للذين يقتلون بلا رقيب ولا وازع.

وجدد مطالبته القضاء والحكومة بكشف ومحاسبة المقصرين خلال المدة التي حددتها المرجعية الدينية، مشددا على ضرورة خضوع الجميع لسلطة القانون، وعدم تسويف نتائج التحقيق.

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