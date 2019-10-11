كوكب زُحل “ملك الأقمار” بإكتشاف فلكي جديد

2019/10/11 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رصد ​علماء الفلك​ 20 قمراً آخر، تدور حول ​كوكب زحل​، ليصبح العدد الكلي لأقماره المعروفة 82، أي أكثر بثلاثة أقمار عن ​كوكب المشتري​، وهذه ​الأقمار​ صغيرة يتراوح قطرها بين ثلاثة وستة كيلومترات.هذا الرصد تم عبر فريق بحثي بقيادة عالم الفلك سكوت شيبارد من معهد كارنيجي للعلوم في ​واشنطن​، بإستخدام مرصد سوبارو في ​هاواي​.ويدور أحد هذه الأقمار على مسافة هائلة من زحل تصل إلى نحو 24 مليون كيلومتر، وهي مسافة أبعد بكثير ممّا عليه أيّ من أقماره الأخرى.وتدور 17 من الأقمار التي رُصدت حديثا في الإتجاه المعاكس لدوران ​الكوكب​، فيما تدور الثلاثة الأخرى في نفس إتجاه دورانه، كما يحدث عادة لأقمار باقي الكواكب.

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