2019/10/11 | 19:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الجمعة، عن استحصالها الموافقات الرسمية لاعادة خدمة الانترنت على مدار الساعة.

وقالت الوزارة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه انه "تم استحصال الموافقات الرسمية بشأن عودة خدمة الانترنت اعتبارا من هذا اليوم، وعودة الخدمة على مدار الساعة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتصالات: تم استحصال الموافقات لاعادة خدمة الانترنت على مدار الساعة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتصالات: تم استحصال الموافقات لاعادة خدمة الانترنت على مدار الساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).