بالصور..بدء قطع طريق بغداد-كركوك جزئيا وحصر حركة السير بإتجاه واحد

2019/10/11 | 19:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى/ الغد برس:

بدأت القوات الأمنية، اليوم الجمعة، بقطع طريق بغداد-كركوك ضمن محافظة ديالى وحصر حركة السير ذهايا وإيابا بإتجاه واحد، لتأمين مرور زوار أربعينية الإمام الحسين(ع)، المتوجهين إلى كربلاء مشيا على الأقدام.

وقامت القوات الأمنية بتكثيف اجراءاتها ونشر قطعات كبيرة على طول الطريق وقطع الجزرات الوسطية بالسواتر الترابية لمنع سير المركبات المدنية على الطريق المذكور.

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