الاتصالات تعلن اعادة خدمة الانترنت على مدار الساعة

2019/10/11 | 19:02

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشف قائممقام قضاء القائم في محافظة الانبار أحمد جديان، اليوم الجمعة، عن عائق حال دون تبادل دخول الشاحنات العراقية والسورية، عبر المنفذ الحدودي المفتتح قبل 12 يوما.

وأوضح جديان، خلال تصريحات صحفية تابعتها (بغداد اليوم)، أن &

بغداد اليوم- ديالى

قدم عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الجمعة، خطة عمل أمنية لسد الفراغات في محافظة ديالى.

وقال العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ديالى لديها اكثر من 6 آلاف مقاتل في الحشد العشائري، لديهم

بغداد اليوم- ديالى

كشف عضو مجلس محافظة ديالى خضر مسلم العبيدي، عن انتعاش غير مسبوق لقطاع النقل العام والخاص، في المحافظة، إثر استمرار تدفق الزوار الايرانيين.

وقال العبيدي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان "تدفق الاف الزوار الايرانيين عبر معبر ال

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