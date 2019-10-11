استحصال الموافقات الرسمية على إعادة خدمة الانترنت على مدار الساعة

2019/10/11 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغداداعلنت وزارة الاتصالات، الجمعة، عن استحصالها الموافقات الرسمية لاعادة خدمة الانترنت على مدار الساعة.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقته “كلكامش برس”، انه “تم استحصال الموافقات الرسمية بشأن عودة خدمة الانترنت اعتبارا من هذا اليوم، وعودة الخدمة على مدار الساعة”.

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