2019/10/11 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي الكرملي «يا إخوان مَحَّد يعَلّمني اليوم الوطني الخاص بالعراق»، تساؤلٌ طرحَهُ طفل (صغير سِناً، كبيرٌ وَعياً)، لم يتجاوز عمره العاشرة، عبر حسابه في ”فيسبوك“ منذ أيام، جاءَ سؤاله تزامُناً […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما عدا اسمهِ كل ما فيهِ مُؤقّت.. إنه العراق) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما عدا اسمهِ كل ما فيهِ مُؤقّت.. إنه العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).