عائلات داعش تستغل التوتر الامني وتسعى لهروب جماعي من

2019/10/11 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- افادت تقارير اعلامية، الجمعة، ان أفرادا من عائلات عناصر تنظيم داعش يثيرون أعمال شغب في مخيم الهول، فيما رصدت كاميرات محاولات هروب جماعي من المخيم.

وقال مراسل كوردستان 24 ان افرادا من عوائل تنظيم داعش استغلوا توتر الاوضاع الامنية بسبب الهجوم التركي على شمال سوريا وقاموا بمحاولات فرار جماعي.

وقال عضو الهلال الأحمر الكوردي، آلان سعد محمد، في مكالمة هاتفية مع راديو "سوا" ان "ذوي داعش بدأوا بإثارة الشغب بحجة نقص المساعدات، لافتا إلى خطورة سحب حمايات المخيم للالتحاق بساحة المعركة ضد القوات التركية".

ويأتي هذا في وقت تخوض فيه قوات سوريا الديمقراطية اشتباكات عنيفة مع القوات التركية والفصائل السورية الموالية لانقرة لصد العملية العسكرية التي بدأتها تركيا قبل يومين مما تسبب بموجة نزوح كبيرة للسكان المدنيين.

ويقيم في مخيم الهول نساء وأطفال عناصر داعش الذين هزمتهم قوات سوريا الديمقراطية خلال معارك خاضتها ضد المتشددين بدعم امريكي.

واعربت قوات سوريا الديمقراطية عن خشيتها من ان يفسح الهجوم التركي المجال للتنظيم المتشدد بتحرير مقاتليه المعتقلين وأفراد عائلاتهم المحتجزين، وهو ما "سيشكل تهديدا للأمن المحلي والدولي".





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