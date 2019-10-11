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هروب 5 عناصر من تنظيم داعش من سجن بشمال شرق سوريا


هروب 5 عناصر من تنظيم داعش من سجن بشمال شرق سوريا
2019/10/11 | 19:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ افاد مصادر كوردية يوم الجمعة بهروب 5 عناصر من تنظيم داعش من سجن بشمال شرق سوريا بعد قصف تركي لموقع قريب.

تتمة..

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