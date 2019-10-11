هروب 5 عناصر من تنظيم داعش من سجن بشمال شرق سوريا

2019/10/11 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصادر كوردية يوم الجمعة بهروب 5 عناصر من تنظيم داعش من سجن بشمال شرق سوريا بعد قصف تركي لموقع قريب.

تتمة..

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