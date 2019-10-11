حكمت الحاج - يسارية متطرفة برواية عن الإسلام، ويميني متطرف يؤيد التطهير العرقي، احتجاجات متزايدة على منح نوبل لأولغا توكارتشيك وبيتر هاندكه

2019/10/11 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حكمت_الحاج يسارية متطرفة برواية عن الإسلام، ويميني متطرف يؤيد التطهير العرقي، احتجاجات متزايدة على منح نوبل الآداب لأولغا توكارتشيك وبيتر هاندكه..لقد تم في العاشر من أكتوبر 2019 منح جائزتي نوبل في الآداب دفعة واحدة، وذلك لأول مرة منذ عام 1974.والآن أصبح من الواضح أن الكاتبة البولندية أولغا توكارتشيك حصلت على جائزة 2018، وأن الكاتب النمساوي بيتر هاندكه حصل على جائزة 2019.ولكن سرعان ما ظهرت بوادر ال......

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