جريس الهامس - محطات فيسبوكية هامة - على جدار الثورة السورية المغدورة - رقم 235

2019/10/11 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جريس_الهامس 1- لولا إفلاس الأمبريالية الأمريكية بقيادة الطبقة البورجوازية الوضيعة التي تحكم عالم اليوم -- بعد سقوط النظام الرأسمالي التقليدي القائم على مبدأ ( فضل القيمة )في الإنتاج - بالبلطجة والحروب ونظامها الإستهلاكي - نظام الخدمات والبورصات العالمية والدعارة , ودولارها المزيف - دون تغطية ( بعد إتفاقية الخمسة الكبار في رامبوية عام 1975 )وإلغاء إتفاقية ( بريتون وودز)التي وقعتها دول العالم بعد الحرب العالمي......

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