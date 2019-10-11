2019/10/11 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أفنان_القاسم مقدمةسأتعامل مع الترتيبات تعاملي مع الحبكة في النص المسرحي، فأجمع بين مكوناتها ووقائعها في إطار من التناسق يؤدي إلى تحقيق الأهداف التي أرمي إليها في الأمن والزراعة والصناعة والتجارة والثقافة.الأمنهناك أربعة محاور لفلسطين المحتلة: القدس الشرقية، نابلس العميقة، الغور، القطاع.تشرف على الأمن في القدس الشرقية الشرطة البلدية والحرس الملكي، يشرف على الأمن في نابلس العميقة ر......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أفنان القاسم - الترتيبات اللازمة لقيام المملكة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#أفنان القاسم - الترتيبات اللازمة لقيام المملكة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).