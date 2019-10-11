شيخ دلير: خطبة المرجعية الدينية ستكشف حقيقة قتل المتظاهرين والقوات الأمنية

2019/10/11 | 19:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير، إن خطبة المرجعية الدينية في النجف ستكشف “الخيط الأبيض من الخيط الأسود” في ما يتعلق بقتل المتظاهرين والقوات الأمنية.

واوضحت شيخ دلير في تصريح، أن المرجعية الدينية حددت فترة زمنية أسبوعين لكشف حقيقة ما حدث خلال التظاهرات الشعبية الأخيرة وكشف المتورطين بقتل المدنيين أثناء التظاهرات.ودعت الى ضرورة إنهاء حالة التقييد على الحريات الشخصية للمتظاهرين العزل الذين يطالبون بحق مشروع وهو الحياة السعيدة.

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